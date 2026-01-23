Bei der Beerdigung einer «polizeibekannten Milieugröße» in Berlin ist die Polizei mit mehreren Hundert Kräften im Einsatz. Die Behörden wollen die öffentliche Ordnung sichern.
23.01.2026 - 11:53 Uhr
Berlin - Ein großer Polizeieinsatz hat in Berlin Trauerveranstaltungen rund um eine Beerdigung im Clan-Milieu begleitet. Schon am Vormittag waren zahlreiche Polizisten an der Sehitlik-Moschee im Stadtteil Neukölln postiert. Gäste fuhren dort zum Trauergebet vor. Viele Blumengestecke, meist mit Namen der Absender versehen, wurden an der Moschee präsentiert. Am Morgen wurde ein Sarg hineingetragen.