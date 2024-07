Neues Laufevent in Ludwigsburg Barocklauf führt durchs Blühende Barock

Die Premiere einer neuen Sportveranstaltung in Ludwigsburg findet am Freitag, 12. Juli, statt: Gerhard Petermann und der MTV Ludwigsburg peilen für den Hauptlauf am Abend über die Distanz von zehn Kilometern mindestens 1000 Starter an.