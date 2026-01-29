In der europäischen Wildnis galten Wisente als ausgerottet. Durch Umsiedlungen aus Zoos kehren die größten Landsäugetiere des Kontinents nun zurück in eine besonders artenreiche Region.
Berlin/ Baku - Per Frachtflugzeug und Lkw sind 18 Wisente aus Deutschland zur Auswilderung in den Kaukasus in Aserbaidschan umgesiedelt worden. Zwölf Tiere kommen aus dem Tierpark Berlin, sechs weitere aus einem Wisentprojekt im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen, wie die Umweltorganisation WWF Deutschland und der Tierpark Berlin mitteilten.