In einer Bar in Göppingen fallen Schüsse. Der Täter kann entkommen. Auch am Morgen nach der Tat ist er weiter flüchtig.

dpa 03.10.2024 - 08:24 Uhr

Göppingen - Nach Schüssen in einer Bar in der Innenstadt von Göppingen östlich von Stuttgart ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, in welche Richtung er entkommen sein könnte, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die Polizei fahnde weiter. Bei den Schüssen am Mittwochabend war ein 29-Jähriger getötet worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.