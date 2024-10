In einer Bar in Göppingen fallen Schüsse. Der Täter kann entkommen. Für die Ermittlungsarbeit richtet die Polizei eine Soko ein.

dpa 03.10.2024 - 12:30 Uhr

Göppingen - Für die weiteren Ermittlungen zu der tödlichen Gewalttat in einer Bar in der Innenstadt von Göppingen östlich von Stuttgart hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Ein noch unbekannter Täter hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Schüsse abgegeben und drei Menschen verletzt, wie die Polizei zuvor mitteilte. Eines der drei Opfer war dabei noch am Tatort gestorben.