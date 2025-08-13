Großkonzert der Mandoki Soulmates: Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Leslie Mandoki umarmt seine Mitmusiker auf der Bühne gerne euphorisch. Er leitet mit dem ausgestreckten Präsentationsarm auch begeistert Applaus auf die Mitglieder seiner Band Mandoki Soulmates um, und manchmal dirigiert er sie mit der Rechten, während er mit der Linken ein bisschen Schlagzeug spielt und überdies unter seinem mächtigen Schnurrbart hervor zu lustvoll ausfransendem Progressive Rock von der Verantwortung für die Zukunft singt. Das Video, das einen Alleskönner in seinem Element zeigt, verbirgt sich unter einem von elf Links, den sein Büro ein paar Tage vor dem Telefongespräch mit dem Musiker, Produzenten und Extrem-Ermöglicher zur Vorbereitung per E-Mail verschickt.