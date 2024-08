Während sich Hunderte Kinder und Jugendliche in den Ferienheimen austoben und spielen, sorgen Ehrenamtliche für ihre Verpflegung. Was reizt die Freiwilligen an der Arbeit? Ein Besuch in Waldheimen in Möhringen und Stetten.

Luisa Rombach 14.08.2024 - 10:56 Uhr

Spielplätze mit jeder Menge Geräte, großzügige Sandflächen zum gemeinsamen Austoben, Tischkicker – im Waldferienheim in Möhringen haben die Kinder viel Platz, um an der frischen Luft zu spielen. Die Sommerferien sind noch jung, das Wetter ist gut und die Stimmung dementsprechend ausgelassen. Doch den Kindern und Jugendlichen eine ausgelassene Zeit im Waldheim zu bieten, ist mit viel Arbeit verbunden. Denn es stehen täglich drei Mahlzeiten plus Imbiss auf dem Speiseplan – und das für mehr als 350 Teilnehmende.