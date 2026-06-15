Anlässlich der bevorstehenden Vollsperrung der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) können Interessierte sich am 29. Juni in Marbach informieren.

Die ersten Arbeiten für den geplanten Neubau der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr haben längst begonnen - die Vollsperrung der Landesstraße soll dann von Ende Juli bis voraussichtlich 11. Oktober folgen. In diesem Zeitraum wird die Brücke in Fertigteilbauweise innerhalb von 75 Tagen gebaut - und soll auf diese Weise die erste Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg werden. Auch die viel befahrene Oehlerkreuzung beim Bootshaus in Marbach wird in dieser Zeit umgebaut. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Bei der jetzigen Murrbrücke handelt es sich um eine Spannbetonbrücke, die aufgrund ihrer Bauweise anfällig gegenüber Spannungsrisskorrosion ist. Daher wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und es braucht den Neubau.

Auch Oehlerkreuzung ist Thema

Um umfassend zu informieren und Fragen zu beantworten, bietet das Regierungspräsidium an diesem Montag, 29. Juni, eine öffentliche Veranstaltung an. Interessierte können sich aus erster Hand über den geplanten Bauablauf, die Vollsperrung und die Umleitung informieren. Zur Bauweise und Konstruktion der neuen Brücke referiert Theo Reddemann von der Baufirma Echterhoff. Auch der Umbau der Oehlerkreuzung wird an dem Abend ein Thema sein.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle auf der Schillerhöhe. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung - die Anzahl ist jedoch begrenzt. Eine Anmeldung für den Abend ist nicht erforderlich.