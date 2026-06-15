Anlässlich der bevorstehenden Vollsperrung der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) können Interessierte sich am 29. Juni in Marbach informieren.
29.06.2026 - 13:06 Uhr
Die ersten Arbeiten für den geplanten Neubau der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr haben längst begonnen - die Vollsperrung der Landesstraße soll dann von Ende Juli bis voraussichtlich 11. Oktober folgen. In diesem Zeitraum wird die Brücke in Fertigteilbauweise innerhalb von 75 Tagen gebaut - und soll auf diese Weise die erste Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg werden. Auch die viel befahrene Oehlerkreuzung beim Bootshaus in Marbach wird in dieser Zeit umgebaut. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.