Das Katastrophenschutzzentrum für den Kreis Ludwigsburg ist wegen seiner Ausmaße und der hohen Kosten umstritten. Wird an den Umfängen noch weiter geschraubt?
Die Entscheidungen um das geplante Katastrophenschutzzentrum für den Kreis Ludwigsburg waren von Anfang an stets eine Zitterpartie. Denn das Projekt ist wegen seiner Ausmaße und der Kosten von geschätzt 20 Millionen Euro – das ist der Stand von Januar 2025 – umstritten. Mittlerweile fährt der Landkreis einen harten Sparkurs. Allein für den Haushaltsplan 2026 wurde an allen möglichen Stellschrauben gedreht, um Kosten einzusparen. Das Katastrophenschutzzentrum in seinem bisher geplanten Umfang kommt daher nicht bei allen Fraktionen gut an. Das Projekt steht im neuen Jahr erneut zur Diskussion.