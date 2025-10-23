Tropfendes Wasser, instabile Böden, schlechte Elektrik: Die Jugendfarm in Kornwestheim plant ein neues Gebäude. Nun gibt es erste Fortschritte, aber auch ein finanzielles Problem.
23.10.2025 - 08:00 Uhr
Noch sind die etwa 40 Jahre alten Container dicht genug, um den Regen abzuwehren. Doch die behelfsmäßigen Gebäude der Jugendfarm (Jufa) in Kornwestheim sind in einem solch schlechten Zustand, dass sie den Bedürfnissen der Kinder und der Fachkräfte nicht mehr gerecht werden. Für das Gelände im Moldengraben muss ein Neubau her. Bei diesem Großprojekt gibt es nun erste Fortschritte zu vermelden.