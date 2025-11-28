Kostenexplosion in Kornwestheim: Der Schulcampus im Osten der Stadt wird nicht wie im Entwurf realisiert. Ein Gebäude entfällt vorerst komplett.
28.11.2025 - 17:00 Uhr
Dass es die vermutlich größte Investition in der Geschichte der Stadt und ein in seiner Form einzigartiges Großprojekt werden würde, war seit Langem klar. Doch die jüngste Kalkulation dürfte einigen Stadträten in Kornwestheim dennoch die Sprache verschlagen haben: Auf rund 150 Millionen Euro wurden die Kosten für den geplanten Schulcampus Ost im vergangenen Mai beziffert. Zu teuer, sagt nicht nur Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Nun wurde umgeplant.