Dass sich die Bauarbeiten an der Pforzheimer Straße in Leonberg-Höfingen um weitere vier Tage verzögern, hat die Stadt zwar mitgeteilt. Aber nun gibt es weitere Details.
10.09.2025 - 15:35 Uhr
In Höfingen ist weiter Geduld gefragt. Nicht nur hat die Leonberger Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Sperrung der wichtigen Trasse durch die Ortsmitte vier Tage länger dauern wird, und zwar bis Donnerstag, 18. September. Hintergrund sei eine „erneute bauliche Verzögerung“. Nun kommen aber sogar noch weitere Sperrungen hinzu, die teils bis in den Oktober hinein dauern.