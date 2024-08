Großprojekt in Stuttgart

Mehr Lebensqualität, weniger Autoverkehr: Stuttgarts Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Dabei fallen Parkplätze weg – aber ist der Aderlass für Autofahrer wirklich so dramatisch? Ein Überblick.

Von Uli Nagel 26.08.2024 - 06:00 Uhr

Bis zum Jahr 2035 will die Stadt Stuttgart eine „Lebenswerte Innenstadt“. So lautet die Überschrift des großen Vorhabens, das zum Ziel hat, den gesamten Bereich innerhalb des City-Rings umzugestalten. Und zwar so, dass er für Passanten, Radfahrende, aber auch für die dort lebenden Menschen attraktiver wird. Neben einer optischen Aufwertung der Straßen, Plätze und Grünanlagen sollen vor allem die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessert werden.