 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Abriss der Bahnbrücke wird teuer

Großprojekte in Eislingen Abriss der Bahnbrücke wird teuer

Großprojekte in Eislingen: Abriss der Bahnbrücke wird teuer
1
Im Juni 2027 soll die Eislinger Bahnüberführung weg sein. Die erwarteten Kosten steigen auf 3,3 Millionen Euro. Foto: Staufenpress

Die Vorgaben der Bahn erfordern eine Neuplanung der Arbeiten. Das erhöht die Kosten des für 2027 geplanten Projekts. Bereits 2026 baut die Stadt einen neuen Kreisverkehr.

Der Bau der Mühlbachtrasse schreitet voran – das hat weitere Verkehrsprojekte zur Folge, die nötig sind, damit das Eislinger Zentrum die gewünschte Aufwertung erhält. Der Gemeinderat hat jetzt für zwei Projekte die Ausschreibung freigegeben. Dabei geht es um den Abriss der zentralen Bahnüberführung im Jahr 2027 und schon im kommenden Jahr um den Bau eines Kreisverkehrs an der Hindenburgstraße. Alle Projekte hängen zeitlich und verkehrstechnisch miteinander zusammen.

 

Die Stadt rechnet damit, dass Mitte 2026 die Mühlbachtrasse fertig sein wird. Gleich danach soll auf der Nordseite der Bahnlinie ein Kreisverkehr gebaut werden, der die verlängerte Mühlbachstraße mit der Hindenburg- und Schillerstraße verknüpft. Weil während der Bauzeit aber die Tiefgarage und die Parkplätze am Rathaus von Norden her nicht angefahren werden können, wie der Tiefbauamtsleiter Martin Fischer erläutert, muss das Rathaus über die neue Bahnunterführung von Süden her angefahren werden. Fischer rechnet mit einer Bauzeit von etwa einem halben Jahr, sodass der Kreisverkehr Ende 2026 fertig wäre. Die Stadt erwartet Baukosten von rund 580 000 Euro. Zur Finanzierung sollen 188 000 Euro aus der Städtebauförderung beitragen.

Unsere Empfehlung für Sie

Baustart für die neue Mühlbachtrasse: Eislingen geht einen Schritt in die Zukunft

Baustart für die neue Mühlbachtrasse Eislingen geht einen Schritt in die Zukunft

Die neue Mühlbachtrasse eröffnet Eislingen die Chance auf eine erlebbare Stadtmitte. Jetzt beginnt der Bau. 2027 soll die große Bahnüberführung abgerissen werden. Landesentwicklungsministerin Nicole Razavi betont die Bedeutung der Förderung.

Die Eislinger Planung verlegt die zentrale Nord-Südverbindung auf die Mühlbachtrasse, um die zentrale Bahnbrücke abreißen zu können. Das hat aber Folgen für den benachbarten Kreisverkehr am Place d‘ Oyonnax. Der wird zurückgebaut, voraussichtlich 2030. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung funktionieren die beiden Kreisverkehre nebeneinander nicht. Es käme zu Stau.

Im Gemeinderat forderten Andreas Wahl (CDU) und Andreas Cerrotta (Freie Wähler) ein Parkplatzkonzept, weil durch die Bauten Parkplätze wegfallen, wie Wahl sagte. Cerrotta sieht sonst schwarz für die dortigen Praxen und Geschäfte. Der Verkehrsplaner Tobias Schwämmle sicherte zu, dass es ein „Gesamtkonzept für Parkplätze“ geben wird.

Stadt muss sich mit der Bahn abstimmen

Komplizierter und teurer als der Bau des Kreisels ist der Abbruch der Hauptstraßenbrücke, denn hier muss sich die Stadt mit der Deutschen Bahn abstimmen. Das führte schon zu Änderungen am Ablauf. Klar ist aber, dass jetzt der Zeitplan auf den Tag genau fixiert ist, weil sich der Abriss an den von der Bahn genehmigten Gleissperrpausen im März 2027 halten muss.

Die Bahn hat laut Fischer die Sperrzeiten geändert, die Pausen, in denen keine Züge durch Eislingen fahren, seien verkürzt. „Wir mussten umplanen“, berichtete der Chef des Tiefbauamts. Die Folge ist ein laut Sitzungsvorlage „deutlich komplizierteres und kostenintensiveres Bauverfahren“. Waren bei der Entwurfsplanung noch Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro berechnet worden, liegt der Preis nun bei 2,4 Millionen. Das ist aber noch nicht alles: Für Oberleitungsarbeiten und weiteren Bahngewerken steigen die errechneten Kosten von 177 000 auf 378 000 Euro. Den Abriss will die Stadt in den Jahren 2026 und 2027 mit insgesamt 3,3 Millionen Euro finanzieren. Sie erhält eine Co-Finanzierung aus der Städtebauförderung in Höhe von 60 Prozent der Abrisskosten.

Im Mai sollen die Abrissarbeiten vergeben werden

Der Zeitplan sieht vor, dass der Gemeinderat die Abrissarbeiten am 18. Mai 2026 vergibt. Der Leiter des Tiefbauamts schilderte im Gemeinderat die komplizierte Vorgehensweise beim Brückenabbruch. Erst müssen unter den verschiedenen Brückenteilen vor, nach und zwischen den Gleisen Stütztürme errichtet werden, die die Last der Fahrbahn tragen, wenn der Spannstahl durchschnitten wird, erläuterte Fischer.

Insgesamt ist die Brücke in fünf Felder mit einer Länge zwischen 31 und 42 Meter eingeteilt. Die gesamte Brücke wird im ersten Halbjahr 2027 entfernt. Zuerst kommen Anfang März 2027 der Überbau der Gleise 1 und 2 weg. Dann folgen Mitte März 27 die Gleise 3 und 4. Anfang Juni kommt das letzte Widerlager weg.

Keine Rückkehr von Ampeln

Neue Verkehrsführung
 Wenn der Oyonnax-Kreisel abgebaut wird, muss der Verkehr zwischen der Hindenburg-, Haupt- und Schloss-Straße neu geregelt werden. Dazu gebe es Entwürfe, teilt der Eislinger Verkehrsplaner Tobias Schwämmle mit. Eine Rückkehr von Ampeln ins Eislinger Zentrum sei nicht vorgesehen. „Maßgebend für die Gestaltung der Kreuzung“ werde die Frage sein, ob der nördlich angrenzende Hauptstraßenabschnitt zu einer Fußgängerzone umgestaltet wird. Entsprechend wird es eine T-Kreuzung geben.

Engere Fahrbahn
Die Fahrbahn zwischen Hindenburg- und Schlossstraße soll enger und die Geschwindigkeit langsamer werden, um das Queren für Fußgänger und Radfahrer zu erleichtern. Eine Zufahrt auf den Schlossplatz werde es nur noch für die Ver- und Entsorgung geben, so der Plan. Die Gestaltung werde noch den Bürgern und im Gemeinderat vorgestellt.

Weitere Themen

Überfall auf Bäckerei in Göppingen: Räuber türmt mit Sack voll Geld durch Hinterausgang

Überfall auf Bäckerei in Göppingen Räuber türmt mit Sack voll Geld durch Hinterausgang

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist ein Überfall, der sich am Samstagabend in Göppingen ereignet hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Michael Bosch
Musizieren als großes Hobby: In dieser Familie spielt die Musik

Musizieren als großes Hobby In dieser Familie spielt die Musik

Die Familie Moll ist bereits in dritter Generation in der Musikkapelle Bad Ditzenbach vertreten. Warum macht das gemeinsame Musizieren die Familienmitglieder so glücklich?
Von Sarah Quaas
Nach der Wahl in Bad Boll: Breitseite gegen Kandidatin und Bürgermeister Bührle

Nach der Wahl in Bad Boll Breitseite gegen Kandidatin und Bürgermeister Bührle

Eine Gemeinderätin der Grünen, Mitglied des Wahlausschusses, macht Werbung für den Kandidaten Ozasek, kritisiert Ann Kathrin Traub und verliert daraufhin das Amt.
Von Jürgen Schäfer
Bildungsmesse in Uhingen: Viele Chancen für junge Leute

Bildungsmesse in Uhingen Viele Chancen für junge Leute

Als voller Erfolg entpuppte sich die 20. Bildungsmesse in Uhingen. Rund 1000 Jugendliche machen sich über ihre berufliche Zukunft schlau.
Von Sabine Ackermann
Geprellter Autokäufer scheitert vor Gericht gegen Bank

Nach Autohaus-Pleite in Salach Geprellter Autokäufer scheitert vor Gericht gegen Bank

Wem gehört das R 8 Coupé von Audi, den die Käufer von einem insolventen Salacher Autohaus erhalten hatten? Das Landgericht hat nun entschieden: der Bank.
Von Daniel Grupp
Göppinger Kreistag: Landrat fordert „deutlich spürbare Einschnitte“ – Protest formiert sich

Göppinger Kreistag Landrat fordert „deutlich spürbare Einschnitte“ – Protest formiert sich

Markus Möller hat erstmals einen Haushaltsentwurf eingebracht und will vor allem bei Jugend und Sozialem sparen. Es werden bereits Unterschriften gegen die Pläne gesammelt.
Von Daniel Hülser
Ulm: Mit 100 km/h in der Innenstadt – Polizei stoppt illegales Autorennen

Ulm Mit 100 km/h in der Innenstadt – Polizei stoppt illegales Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen in Ulm muss ein 18-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt.
Von Nina Scheffel
Milliarden für den Kreis Göppingen: Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau

Milliarden für den Kreis Göppingen Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau

Der Koalitionsausschuss in Berlin hat sich auf weitere Milliarden für den Straßenbau verständigt – das betrifft auch die A 8 im Landkreis Göppingen.
Von Dirk Hülser
Bodelschwingh-Schule: Frust über fehlende Lehrer und unfertige Containerschule

Bodelschwingh-Schule Frust über fehlende Lehrer und unfertige Containerschule

Die Göppinger Bodelschwingh-Schule ist überbelegt, deshalb wurden Klassen in Container im Stauferpark ausgelagert. Die Kritik an den Zuständen dort ist aber groß.
Von Arnd Woletz
Ärger mit Windrädern in Baiereck: Lärm und Brummton sind zurück

Ärger mit Windrädern in Baiereck Lärm und Brummton sind zurück

Nach dem Getriebetausch laufen die Anlagen wieder – ersten unauffälligen Betriebstagen folgten schon wieder laute Nächte.
Von Jürgen Schäfer
Weitere Artikel zu Eislingen Kreisverkehr Innenstadt
 