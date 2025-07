Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen und das DLRG haben am Dienstag eine großangelegte Übung durchgeführt. Dafür wurde unter anderem die Fahrerkabine eines Lastwagens versenkt.

Julia Amrhein 30.07.2025 - 09:40 Uhr

Ein Auto und ein Lastwagen stoßen auf der Wörth-Brücke in Bietigheim-Bissingen zusammen – mit fatalen Folgen. Während der Wagen in einer Böschung zum Liegen kommt, stürzt der Laster in die Enz hinab. Doch an dieser Stelle gleich Entwarnung: Dieses Unfallszenario ist nur fiktiv – und die Ausgangslage einer großangelegten Übung gewesen, bei der die DLRG und die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen am Dienstagabend ihr Können gezeigt haben.