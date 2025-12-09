Ungewöhnlich warme Dezembertage in Stuttgart: Am 8. Dezember wurde ein Temperaturrekord seit 1961 nur knapp verfehlt. Wie lange bleibt es noch so mild?

Milde Temperaturen, Sonnenschein – es macht ganz den Anschein, als würde der zweite Advent bei frühlingshaften Wetterbedingungen stattfinden. Und nicht nur das, der Rekordwert für die wärmsten ersten zehn Tage im Dezember wurde dieses Jahr nur knapp unterschritten: am gestrigen Montag sind in Stuttgart 15,7 Grad gemessen worden.

„Das ist zwar außergewöhnlich warm für Dezember, aber den Rekord vom Jahr 1961 mit 16,7 Grad konnte damit nicht übertroffen werden“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Nachfrage.

Auch in den nächsten Tagen sorgt eine ungewöhnlich milde Atlantikluft für fast schon frühlingshafte Temperaturen im Advent. „Es bleibt weiterhin mild“, sagt der Metereologe. „In den frühen Morgenstunden kann es Nebel geben und am Mittwochabend sowie in der Nacht auf Donnerstag sind leichte Regenschauer angekündigt.“ Diese Wetterbedingungen würden bis mindestens nächste Woche andauern, so der DWD-Sprecher.

Anhaltender „Adventsfrühling“ in Stuttgart

Frühlingshaft milde Temperaturen im Dezember – wie selten ist dieses Phänomen anzutreffen? Wir haben uns die Aufzeichnungen des DWD seit 1961 einmal genauer angeschaut und die Temperaturrekorde im diesjährigen Herbst berechnet. Klar ist: Es war seit 1961 an keinem 8. Dezember so warm wie 2025.

Extreme Schwankungen im Herbst 2025

Außerdem hat es im Herbst 2025 in Stuttgart fünf Temperaturrekorde gegeben. So war es sowohl am 20. September und 13. November als auch am 8. Dezember so warm, dass ein Wärme-Extrem erreicht wurde.

Aber gleichzeitig sind die Temperaturen an manchen Tagen auch besonders tief gefallen: am 2. Oktober und am 23. November gab es Kälterekorde, mit jeweils 0,3 Grad und -8,3 Grad. Minus 8,3 Grad – „das gab es noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1951 an einem 23. November“, wie ein weiterer Meteorologe erst jüngst unserer Zeitung berichtet hat.

Historische Temperaturen im Vergleich

Zusätzlich haben wir die Temperaturen in Stuttgart für November und Dezember im historischen Vergleich untersucht. Dabei zeigte sich, dass es teilweise erhebliche Abweichungen vom Durchschnitt gibt. Besonders an Tagen mit Temperaturrekorden oder Beinahe-Rekorden weicht die Linie stark ab.

Weiße Weihnachten in Stuttgart?

Ob das Wetter sich so mild halten wird bis Heiligabend, konnte der Wetterexperte vom DWD noch nicht beantworten. Aber so viel ist zumindest klar: „Schnee ist erst einmal nicht in Sicht.“ Zuletzt lag im Jahr 2010 über die Feiertage Schnee in Stuttgart.