Ungewöhnlich warme Dezembertage in Stuttgart: Am 8. Dezember wurde ein Temperaturrekord seit 1961 nur knapp verfehlt. Wie lange bleibt es noch so mild?
09.12.2025 - 16:43 Uhr
Milde Temperaturen, Sonnenschein – es macht ganz den Anschein, als würde der zweite Advent bei frühlingshaften Wetterbedingungen stattfinden. Und nicht nur das, der Rekordwert für die wärmsten ersten zehn Tage im Dezember wurde dieses Jahr nur knapp unterschritten: am gestrigen Montag sind in Stuttgart 15,7 Grad gemessen worden.