Grotztunnel gesperrt in Bissingen

Viel Verkehr auf der B 27 durch Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Grund ist der gesperrte Grotztunnel im Stadtteil Bissingen.

Frederik Herrmann 29.10.2024 - 16:53 Uhr

Auf der B 27 durch Bietigheim-Bissingen herrscht derzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Denn der Grotztunnel im Stadtteil Bissingen ist seit Anfang der Woche in beiden Richtungen gesperrt, so eine Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Eine Umleitung sei über die Ludwigsburger Straße eingerichtet worden. Viele Autofahrer würden aber auch auf die B 27 durch Bietigheim-Bissingen ausweichen. Die Polizei Ludwigsburg warnt deshalb davor, dass es zu den Stoßzeiten am Morgen und Abend zu Stau kommen kann. Wegen der Herbstferien sei das Verkehrsaufkommen zurzeit aber geringer als üblich.