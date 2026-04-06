Grün-Schwarz Cem Özdemir hat es auch nicht immer leicht
Den alten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hätte die CDU gern adoptiert. Seinen Nachfolger Cem Özdemir würden sie am liebsten auf den Mond schießen.
Den alten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hätte die CDU gern adoptiert. Seinen Nachfolger Cem Özdemir würden sie am liebsten auf den Mond schießen.
Fast drei Wochen nach Beginn der Gespräche zwischen Grünen und CDU über eine neue Landesregierung stellen sich keine warmen Gefühle ein – weder bei den Verhandlern, noch bei den Beobachtern. Man muss das gesehen haben, wie der Grünen-Anführer Cem Özdemir bei einem der wenigen Pressestatements am Mikrofon steht mit einem Gesicht, das einem vertraut vorkommt, weil es an den freundlichen Onkel aus der Kindheit erinnert, der verführerisch mit einer Tüte Schoko-Ostereier wedelt und so viel Wärme ausstrahlt wie die Sonne an einem heißen Sommertag.