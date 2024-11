Die vorgezogene Bundestagswahl bleibt nicht ohne Einfluss auf das politische Geschehen in Baden-Württemberg. Dem Land stehen jetzt anderthalb Jahre Dauerwahlkampf bevor. Regierungschef Winfried Kretschmann hofft auf ein Amtsende in Frieden.

Reiner Ruf 13.11.2024 - 11:31 Uhr

Nach dem Aus für die Berliner Ampel schöpfen die Grünen in Baden-Württemberg leise Hoffnung, das Ministerpräsidentenamt auch ohne Winfried Kretschmann zu verteidigen. Politik ist ein schnelllebiges Geschäft, bis zur Landtagswahl im März 2026, so die Erwartung, könne sich das Meinungsklima drehen. Denn eine von Friedrich Merz (CDU) geführte Bundesregierung sieht sich vor dieselben weltpolitischen und wirtschaftlichen Probleme gestellt, die schon dem Ampelbündnis um Kanzler Olaf Scholz (SPD) den Garaus machten. Merz mag allenfalls davon profitieren, dass die Untergangsgesänge der Wirtschaftsverbände leiser werden, wenn einer der Ihren im Kanzleramt sitzt. Wie formulierte doch ein Akteur aus den Reihen der Grünen dieser Tage in vorweg genommener Schadenfreude: „Das Gift, das Merz und Söder mit ihren populistischen Sprüchen verstreut haben, müssen sie dann selber schlucken.“