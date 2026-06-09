Grün-schwarze Gespräche: Enger Hagel-Berater schwänzt wichtigen Termin

Die wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU sind am Ende zwar erfolgreich abgeschlossen worden. Doch die Zusammensetzung der beiden Delegationen beschäftigt bis heute die SPD im Landtag.

Vom Start weg will die stark dezimierte Fraktion offenbar zeigen, dass sie ihren Oppositionsauftrag weiterhin ernst nimmt. Also erkundigte sie sich bei der Regierung, welche Ministerialbeamtinnen und -beamten eigentlich an den Gesprächen teilgenommen hätten.

Nach Medienberichten, so ihre Begründung, hätten „hochrangige“ Staatsdiener dabei eine „wichtige Rolle“ gespielt. Gemeint war besonders der vormalige Amtschef des CDU-geführten Justizministeriums, Elmar Steinbacher (59), der inzwischen zum Staatssekretär und Regierungskoordinator im Innenministerium von Manuel Hagel (CDU) avanciert ist.

Welche Regelungen gebe es in solchen Fällen für Beamte? Welche Ministeriale konkret hätten an den Verhandlungen teilgenommen? Und welche regulären dienstlichen Termine hätten sie dadurch womöglich versäumt? Das wollten der neue Fraktionschef Sascha Binder und mehrere Kolleginnen und Kollegen von der Regierung wissen. Nun liegt ihnen die Antwort des Staatsministeriums von Cem Özdemir (Grüne) vor.

Fachliche Beratung während Dienstzeit erlaubt

Die allgemeinen Fragen beantwortete der – alte und neue – Staatssekretär Florian Haßler (Grüne) darin ausführlich, konkrete Angaben oder gar Namen aber vermeidet er. Geregelt sei das Engagement von Beamten durch das Dienstrecht, entsprechende Hinweise stelle man den Ressorts seit 2016 zur Verfügung. Eine „fachliche Beratung während der Dienstzeit“ sei den Staatsdienern demnach erlaubt, wenn diese „allen Verhandlungspartnern zugute kommt, also nicht nur einer Seite zur Verfügung gestellt wird“.

Diese althergebrachte Praxis – im Bund wie in Ländern - diene dem Landesinteresse: Es nütze dem Allgemeinwohl, wenn die Experten aus den Ministerien „auf fachliche Realisierbarkeit achten und fachkonforme Formulierungen einbringen“. Schließlich bilde der Koalitionsvertrag das Arbeitsprogramm für die Legislaturperiode.

Das Engagement in Sondierungs- und Koalitionsgesprächen, berichtet Staatssekretär Haßler, werde daher „nicht gesondert zeitlich erfasst“. Eine Abfrage unter den Ministerien habe ergeben, dass „einzelne Beamtinnen und Beamte“ in dienstlicher Funktion den Personal- und Finanzbedarf von grün-schwarzen Vorhaben abgeschätzt hätten.

Aufgeführt werden in diesem Zusammenhang ohne Namensnennung drei Vertreter aus der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums: ein Ministerialdirigent, ein Leitender Ministerialrat und ein Regierungsdirektor. Zugleich sei es Staatsdienern unbenommen, betont Haßler, „in privater Funktion“ an den Verhandlungen teilzunehmen. Geschehe dies während der Arbeitszeit, müssten sie dazu Urlaub oder Gleitzeit in Anspruch nehmen.

Amtschef im Justizressort nimmt Urlaub für Gespräche

Just so verhielt es sich beim Hagel-Berater Steinbacher. Aus dem Justizministerium verlautet, der damalige Amtschef habe für die fragliche Zeit seinen Jahresurlaub genommen; offenbar wollte er Dienstliches und Privates blitzsauber trennen.

Doch die Auszeit führte dazu, dass das noch von der heutigen Agrarministerin Marion Gentges (CDU) geführte Ressort bei einem wichtigen Termin nicht vertreten war: Der Spitzenbeamte fehlte im April bei einem Bund-Länder-Treffen der Amtschefs der Justizministerien. Eine Vertretung ist dort nicht vorgesehen, eine zu einem Vortermin aus Stuttgart angereiste Abteilungsleiterin durfte nicht teilnehmen. Der Platz des Südwestens blieb daher leer.

SPD-Vizefraktionschef Boris Weirauch Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Just auf eine solche Konstellation zielte die – insoweit unbeantwortete - Anfrage der SPD. Deren Vizefraktionschef Boris Weirauch schlägt denn auch scharfe Töne an. „Schwänzt ein Spitzenbeamter wegen den Koalitionsverhandlungen eine wichtige Bund-Länder-Konferenz, wohlwissend, dass dort keine Vertretung für das Land Baden-Württemberg zulässig ist, dann ist das keine Bagatelle, sondern womöglich sogar eine Dienstpflichtverletzung“, rügt er. Es stelle sich die Frage, ob die damalige Justizministerin darüber Bescheid wusste oder den Urlaub gar genehmigt habe. Die SPD, so Weirauch, sehe jedenfalls „weiteren Klärungsbedarf“.