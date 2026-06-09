Grün-schwarze Gespräche Enger Hagel-Berater schwänzt wichtigen Termin
Warum das Land wegen der Koalitionsverhandlungen bei einer bundesweiten Justiz-Konferenz nicht vertreten war.
Warum das Land wegen der Koalitionsverhandlungen bei einer bundesweiten Justiz-Konferenz nicht vertreten war.
Die wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU sind am Ende zwar erfolgreich abgeschlossen worden. Doch die Zusammensetzung der beiden Delegationen beschäftigt bis heute die SPD im Landtag.