Cem Özdemir und Manuel Hagel haben unterschiedliche Vorstellungen, wann sie ihr künftiges Personal vorstellen wollen. Einige Namen kursieren bereits.
06.05.2026 - 14:53 Uhr
In allen Fragen scheinen sich der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein künftiger Vize Manuel Hagel (CDU) nicht einig zu sein. Die Vorstellung ihres Personals takten die beiden mit zwei Tagen Abstand: „Wir werden unser Team auf dem Landesparteitag am Samstag vorstellen“, sagte Manuel Hagel am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Özdemir will am Wochenende aber nur über Inhalte sprechen: „Die Minister und Staatssekretäre erfahren das diese Woche. Die offizielle Vorstellung machen wir aber erst am Montag“, sagte er.