Cem Özdemir und Manuel Hagel haben unterschiedliche Vorstellungen, wann sie ihr künftiges Personal vorstellen wollen. Einige Namen kursieren bereits.

In allen Fragen scheinen sich der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein künftiger Vize Manuel Hagel (CDU) nicht einig zu sein. Die Vorstellung ihres Personals takten die beiden mit zwei Tagen Abstand: „Wir werden unser Team auf dem Landesparteitag am Samstag vorstellen“, sagte Manuel Hagel am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Özdemir will am Wochenende aber nur über Inhalte sprechen: „Die Minister und Staatssekretäre erfahren das diese Woche. Die offizielle Vorstellung machen wir aber erst am Montag“, sagte er.

Unsere Empfehlung für Sie Posten in der neuen Landesregierung Was Manuel Hagel für die CDU ausverhandelt hat Die Zahl der Staatssekretäre wird in der neuen grün-schwarzen Koalition kaum sinken. Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir betont, er habe sein Versprechen gehalten. Ob die Namen sich aber so lange geheim halten lassen, ist fraglich. Schon jetzt kursieren zahlreiche Namen. Auch ein Blick auf die Menschen, die bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags dabei waren, könnte Aufschluss geben.

Grüne bekommen fünf Ministerien, CDU sechs

Die Grünen haben neben dem Posten des Ministerpräsidenten, den Cem Özdemir bekommen soll, fünf Ministerien zu besetzen. Für drei Häuser kommen die bisherigen Minister infrage: Danyal Bayaz als Finanzminister, Thekla Walker als Umweltministerin und Petra Olschowski als Wissenschaftsministerin. Für das Sozialministerium kursiert schon seit Wochen der Name des Innenpolitikers Oliver Hildenbrand, der aber noch nicht bestätigt ist. Noch offen ist, wer das Bauministerium bekommen soll.

Schwieriger ist es bei der CDU: Manuel Hagel hat bislang lediglich gesagt, dass er stellvertretender Ministerpräsident werden will – sein Ressort ist noch offen. Es wird aber erwartet, dass er Innenminister wird. Für das Verkehrsministerium käme die bisherige Bauministerin Nicole Razavi infrage. Als Justizminister wird der nordbadische Bezirksvorsitzende Moritz Oppelt gehandelt. Unklar ist noch, was dann mit der bisherigen Justizministerin Marion Gentges geschieht. Wird sie Kultusministerin? Wirtschaftsministerin könnte Nicole Hoffmeister-Kraut bleiben. Und dann hat die CDU noch das Ministerium für den Ländlichen Raum, das künftig den Zusatz „Heimat“ im Namen trägt, zu besetzen, wo möglicherweise ein Nachfolger für Amtsinhaber Peter Hauk gesucht wird.

In einem Schritt ist die CDU aber schon weiter: Als neuer Fraktionschef wurde am Dienstag Tobias Vogt gewählt, Noch-Innenminister Thomas Strobl soll zum Landtagspräsidenten gewählt werden. Wer bei den Grünen den Vize-Posten übernimmt, ist noch offen: Offenbar ist Landtagspräsidentin Muhterem Aras im Gespräch. Andreas Schwarz bleibt ziemlich sicher Fraktionsvorsitzender der Grünen.