Der Gründer des legendären Bauern- und Technikmuseum Seifertsthofen ist tot. Eugen Kiemele wurde 88 Jahre alt. „Seine Kräfte haben ihn verlassen“, sagt sein Sohn.
17.11.2025 - 18:12 Uhr
Sammler, Rennfahrer, Gebrauchtwarenhändler und Gründer eines Museums – Eugen Kiemele hat seine Leidenschaft für Maschinen in den unterschiedlichsten Rollen ausgelebt. Am vergangenen Donnerstag ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Kiemle sei „im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen“, wie sein Sohn Hans Kiemele unserer Zeitung mitteilt. „Die Kräfte haben ihn verlassen.“