Manuela Auer hat auf Großbaustellen gearbeitet und sich dann als Mutter mit einem Familien-Entlastungs-Werk selbstständig gemacht. Ihre Kunden sind bei Weitem nicht nur Senioren.
Sie war Leiterin der Bauabteilung eines mittelständischen Unternehmens in Böblingen. Im vergangenen Jahr im Sommer hat sich Manuela Auer selbstständig gemacht und gründete das Familien-Entlastungs-Werk (FEW) in Rutesheim. Anstatt Bauprojekte zu steuern, hilft sie nun pflegebedürftigen Menschen im Alltag. Der berufliche Weg der Rutesheimerin ist eher ungewöhnlich. „Aber für mich genau richtig in diesem Moment, weil ich damit Zeit für meine eigene Familie habe und zum anderen ein Unternehmen nach meinen Wertvorstellungen führen kann“, sagt die 35-jährige Mutter einer fünfjährigen Tochter und eines dreijährigen Sohnes.