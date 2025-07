„Ich habe Rücken“ – Probleme dieser Art kennt wohl fast jeder im fortgeschrittenen Alter. Im einer alternden Gesellschaft sind gesundheitliche Herausforderungen zunehmend ein Geschäftsfeld für junge Unternehmen mit frischen Ideen. Eines von ihnen kam bei der Verleihung des Gründerpreises Baden-Württemberg der Sparkassen-Finanzgruppe auf Platz eins.

Wenn der Rücken schmerzt, sind oft Fehlstellungen der Füße die Ursache. Behandelt wird dies in der Regel durch orthopädische Einlagen. Dazu werden die Füße meist in Ruhestellung im Stehen gescannt. Eversion Technologies, ein Med-Tech-Startup aus Konstanz, hat eine Sensorsohle entwickelt, die in der Analysephase mehrere Tage lang getragen wird. So können Bewegungsmuster und die Auswirkungen des Schuhwerks auf die Haltung erfasst werden. Die analysierten Daten werden in eine 3D-Visualisierung des Körpers übertragen und ausgewertet.

Lesen Sie auch

Lohn der Kreativität ist ein Preisgeld von 10 000 Euro

Sind Fehlstellungen als Ursache für Schmerzen erkennbar, fertigt Eversion auf Basis der Daten Einlegesohlen an, die nur auf der Unterseite angepasst werden. Vorteil: Der Fuß wird nicht gestützt und gebettet, sodass die Muskulatur abnimmt – vielmehr kann er sich barfußähnlich bewegen, Muskulatur wird aktiviert. Eine nachhaltige Linderung der Schmerzen um 66 Prozent konnte in einer Studie nachgewiesen werden.

Gegründet wurde das Start-up vor zwei Jahren von einer Wirtschaftsingenieurin und einem Ingenieur, einem Mathematiker, einem Sportwissenschaftler und einem Meister der Orthopädie-Schuhtechnik mit 40 Jahren Berufserfahrung. Lohn ihrer Kreativität ist ein Preisgeld von 10 000 Euro.

Auf Platz zwei kam SquareNeo Solutions aus Karlsruhe mit einem KI-Instrument, das gerade unerfahrenen Mitarbeitenden helfen und den Vertrieb komplexer Industrieprodukte erleichtern soll. Adressaten sind zunächst vor allem Firmen aus den Branchen Maschinenbau und Automotive. Platz drei errang das Ohemia-Studio, mit dem Valerie und Sebastian Mack im Stuttgarter Hospitalviertel moderne Trainingsformen anbieten.

„Existenzgründungen wirken wie eine Verjüngungskur“

Insgesamt waren die Bewerbungen von den 50 Sparkassen im Land eingereicht worden, die viele Gründungen begleiten. „Erfindergeist und Innovationen sind der Ursprung unseres Wohlstands in Baden-Württemberg“, lobte Sparkassenpräsident Matthias Neth am Mittwochabend vor rund 300 geladenen Gästen. „Existenzgründungen wirken wie eine Verjüngungskur für die Wirtschaft.“ Zudem wurde eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit geehrt: Helmut Rudel, der 87-jährige Gründer von Rutronik Elektronische Bauelemente mit Sitz in Ispringen bei Pforzheim, erhielt den Preis für sein Lebenswerk.