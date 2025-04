Gründonnerstag läutet das Osterwochenende ein – doch ist er eigentlich ein Feiertag? In Deutschland nicht, in anderen Ländern hingegen schon. Ein Überblick über internationale Unterschiede.

Als „Gründonnerstag“ wird der Donnerstag vor Ostern bezeichnet. Er ist der fünfte Tag der Karwoche. Die Karwoche ist im Christentum die letzte Woche der Fastenzeit. Sie beginnt am Palmsonntag und endet mit dem Fastenbrechen an Ostersonntag. Der Gründonnerstag findet seinen Ursprung also im Neuen Testament der Bibel.

Ist Gründonnerstag in Deutschland ein Feiertag?

Gründonnerstag ist kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In einigen Bundesländern sowie in Österreich ist Gründonnerstag 2024 generell schulfrei, da der Tag in den Osterferien liegt. Davon ausgeschlossen ist lediglich Schleswig-Holstein, da die Osterferien dort erst nach Ostern beginnen.

In vielen Bundesländern ist Gründonnerstag zudem ein sogenannter stiller Feiertag, das heißt, es herrscht „Tanzverbot“, das sich oft auch auf andere öffentliche Veranstaltungen wie Sport- oder Musikdarbietungen bezieht. In diesen Bundesländern ist Gründonnerstag ein stiller Feiertag:

Baden-Württemberg: ab 18 Uhr

Bayern: ab 2 Uhr

Hessen: ab 4 Uhr

Niedersachsen: Ab 5 Uhr

Nordrhein-Westfalen: ab 18 Uhr

Rheinland-Pfalz: ab 4 Uhr

Saarland: ab 4 Uhr

Der auf den Gründonnerstag folgende Karfreitag ist deutschlandweit ein gesetzlicher Feiertag und spätestens ab 6 Uhr morgens auch überall ein stiller Feiertag. In den oben genannten Bundesländern ist der gesamte Karfreitag als stiller Tag definiert.

Wo ist Gründonnerstag ein Feiertag?

Während Gründonnerstag in Deutschland, Österreich und der Schweiz kein gesetzlicher Feiertag ist, sieht das in anderen Ländern anders aus. In mehreren überwiegend christlich geprägten Staaten ist der Tag offiziell arbeitsfrei. Dazu zählen unter anderem Dänemark und Island, wo Gründonnerstag als gesetzlicher Feiertag gilt und öffentliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Der Tag heißt dort "Skærtorsdag" bzw. "Skírdagur"; beides heißt übersetzt so viel wie "Reiner Tag". In Norwegen nennt man den Gründonnerstag umgangssprachlich auch "Schwedentag", da viele Norweger zum Einkaufen nach Schweden fahren. In Schweden ist Gründonnerstag, wie in Deutschland, kein gesetzlicher Feiertag.

Auch in vielen Regionen Spaniens, etwa in Andalusien oder auf den Kanaren, ist Gründonnerstag ("Jueves Santos") ein regionaler Feiertag. In Lateinamerika haben Länder wie Kolumbien, Venezuela und Nicaragua und Gründonnerstag als landesweiten Feiertag in ihren Kalender aufgenommen – meist im Rahmen der sogenannten Semana Santa, der Karwoche, die dort besonders feierlich begangen wird.

Auch auf den Philippinen ist Gründonnerstag ein Feiertag.

Insgesamt ist Gründonnerstag jedoch nur in wenigen Ländern weltweit ein Feiertag. Karfreitag, Ostersonntag sowie Ostermontag sind in deutlich mehr Ländern offizielle Feiertage.