Grüne Aktion in Rutesheim

Acht überdimensionale bunte Blumentöpfe stehen seit Kurzem im Stadtgebiet. Weitere sollen auch in Perouse aufgestellt werden. Es ist eine Idee, die nicht nur das Auge erfreuen soll.

Nathalie Mainka 30.04.2025 - 14:31 Uhr

In Rutesheim wurden acht große moderne Pflanzkübel im Stadtgebiet aufgestellt – zwei weitere folgen in den nächsten Tagen in Perouse. Die robusten Gefäße überzeugen nicht nur durch ihre leuchtenden Farben, sondern auch durch ihre Konstruktion: Ein integrierter Wasserspeicher sorgt für eine nachhaltige Bewässerung.