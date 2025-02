Ein «Regierungsprogramm» haben die Grünen schon. Mit einem zusätzlichen Migrationspapier hat sich ihr Kandidat intern Ärger eingehandelt. Nun schiebt er noch eine Zukunftsagenda nach.

dpa 12.02.2025 - 00:56 Uhr

Berlin - In der Schlussphase des Bundestagswahlkampfs setzt Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck mit einer sogenannten Zukunftsagenda auf die Themen Bildung, Investitionen und Künstliche Intelligenz. Zudem will er die Bürokratie innerhalb von vier Jahren um ein Viertel reduzieren. Die Agenda, die Habeck am Mittag in Berlin vorstellen will, liegt der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vor.