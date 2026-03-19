Patt im Landtag: Cem Özdemir und Manuel Hagel stehen vor kniffligen Gesprächen. Die Grünen haben nun eingeladen - wie geht es jetzt weiter in Baden-Württemberg?

Die CDU Baden-Württemberg will am Freitagabend über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit den Grünen entscheiden. Der Parteivorstand wird gemeinsam mit der alten und neuen Fraktion zu einer Sitzung um 19.00 Uhr ins Haus der Abgeordneten eingeladen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Sitzung soll demnach nur in Präsenz stattfinden, eine digitale Zuschaltung wird nicht möglich sein.

Hagel: Übernehmen Verantwortung

„Wir sind eine moderne Volkspartei, die Verantwortung übernimmt – für die Menschen in unserem Land“, sagte Hagel. „Wir wissen, was viele Menschen im Land gerade stark beschäftigt: eine sichere Arbeit, eine starke Wirtschaft, verlässliche Strukturen im Alltag, Schutz und Freiheit für das eigene Leben und eine staatliche Verwaltung, die es nicht kompliziert macht, sondern hilft.“

Für genau diesen Kurs hätten viele Menschen der CDU ihr Vertrauen gegeben, betonte Hagel weiter. „Mit diesem Vertrauen gehen wir verantwortungsvoll um.“ Er sprach davon, etwas zu starten, das den Menschen zeige, „dass Politik für sie da ist und unser Land zurück an die Spitze führt“. Für die CDU gehe es jetzt um saubere, verantwortungsvolle und tragfähige Entscheidungen. „Dafür stehen wir als CDU Baden-Württemberg und daran wollen wir uns auch messen lassen.“

Pattsituation im Landtag

Die Grünen in Baden-Württemberg hatten die CDU zuvor zu einem Sondierungsgespräch eingeladen. Beide Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam. Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation.

Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt derzeit als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen die übrigen im Landtag vertretenen Parteien aus.