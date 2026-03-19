Patt im Landtag: Cem Özdemir und Manuel Hagel stehen vor kniffligen Gesprächen. Die Grünen haben nun eingeladen - wie geht es jetzt weiter in Baden-Württemberg?
19.03.2026 - 15:33 Uhr
Die CDU Baden-Württemberg will am Freitagabend über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit den Grünen entscheiden. Der Parteivorstand wird gemeinsam mit der alten und neuen Fraktion zu einer Sitzung um 19.00 Uhr ins Haus der Abgeordneten eingeladen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Sitzung soll demnach nur in Präsenz stattfinden, eine digitale Zuschaltung wird nicht möglich sein.