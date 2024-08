Es ist richtig, dass die Grünen mehr Fachkräfte nach Deutschland holen wollen. Gleichzeitig braucht es ein härteres Durchgreifen bei der irregulären Migration, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 25.08.2024 - 17:01 Uhr

Wenn man über Zuwanderung nach Deutschland spricht, wird vieles in einen Topf geworfen, was nicht zusammengehört. Das schreckliche Attentat von Solingen durch einen Syrer zeigt, dass besser überwacht werden muss, wer in dieses Land kommt. Auch Abschiebungen müssen konsequenter umgesetzt werden. Hier braucht es mehr Kontrolle und Härte.