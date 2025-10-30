Grüne Stahlproduktion Schwedens zweite Groß-Industriepleite
Stegra – platzt nach dem Aus von Northvolt das zweite grüne Industrieprojekt Schwedens?
Stegra – platzt nach dem Aus von Northvolt das zweite grüne Industrieprojekt Schwedens?
Hohe Kräne stehen neben weitläufigen Hallen und Hallengerüsten, das Gelände von 270 Hektar wird von einem Nadel- und Birkenwald umrahmt: die Baustelle der Unternehmung Stegra, die in Nordschweden ein Großprojekt zur grünen Stahlproduktion umsetzen will. Doch es droht die Großpleite –rund 1,5 Milliarden Euro sind notwendig, damit unweit der Stadt Boden die Kräne wieder ins Schwingen kommen. Und ein Finanzierungsplan soll nach „Sveriges Radio“ erst in einigen Monaten umgesetzt werden können.