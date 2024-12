Robert Habeck ist schnuckelig, und Friedrich Merz macht plötzlich den Habeck. Aber führt das schon zu Schwarz-Grün?

Reiner Ruf 08.12.2024 - 10:29 Uhr

In Baden-Württemberg tun es die Grünen seit fast neun Jahren, im Bund würden sie gern nachziehen: Der Traum von einem Bündnis mit der CDU lebt. In Berlin fände sich die Ökopartei nach Lage der Dinge allerdings als Juniorpartner wieder, mag sich Robert Habeck als noch so lieber Schnuckel von nebenan in Szene setzen: ein Kanzlerkandidat aus dem Streichelzoo. Indes wirkt die Anbiederei an die CDU fast schon würdelos. Markus Söder, der unionsinterne Quertreiber vom Dienst, lässt keine Gelegenheit aus, die Grünen als „igitt“ zu denunzieren. Auch in Teilen der CDU gelten sie als Aussätzige – in Ostdeutschland sowieso, mehrheitlich auch in der Südwest-CDU.