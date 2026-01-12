Die weltweit führende Agrarmesse wird 100 Jahre alt. Der Jubel hält sich in Grenzen: Verbraucher beklagen massiv gestiegene Lebensmittelpreise.
12.01.2026 - 11:56 Uhr
An diesem Freitag feiert Berlin ein besonderes Kapitel Agrargeschichte. Die Grüne Woche startet und wird damit 100 Jahre alt. Seit 1926 trifft sich die Branche unter dem Funkturm zu ihrer wichtigsten Leistungsschau, nur Kriegs- und Nachkriegsjahre sowie zuletzt die Corona-Pandemie unterbrachen die Tradition. Gleichwohl gilt die Grüne Woche als älteste und weltweit führende Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Bei der 90. Auflage werden die Messehallen bis zum 25. Januar wieder zur Bühne für Bauern, Industrie, Handel und Politik.