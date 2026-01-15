 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Südwestbauern blicken besorgt nach Berlin

Grüne Woche in Berlin Südwestbauern blicken besorgt nach Berlin

Grüne Woche in Berlin: Südwestbauern blicken besorgt nach Berlin
1
Hällische Landschweine – hier beim Volksfestumzug in Bad Cannstatt – sind ein Exportschlager der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mercosur, Schweinepest, Gentechnik, Lebensmittelpreise– für die Landwirte Baden-Württembergs gibt es zum Start der Grünen Woche viele Gründe, sich Sorgen zu machen.

Wirtschaft: Ulrich Schreyer (ey)

Wenn am Samstag wieder bis zu zehntausend Kritiker der Agrarpolitik zu ihrer „Wir-haben-es-statt“!-Demonstration durch Berlin ziehen, ist auch Rudolf Bühler mit dabei. Der Gründer und Vorsitzende der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall bedauert, dass er wegen der Schweinepest in östlichen Bundesländern seine Hällischen Landschweine mit ihrem besonders guten Fleisch nicht präsentieren kann. „Das Wichtigste auf der Grünen Woche ist, Präsenz zu zeigen“, sagt Bühler.

 

Dabei wird es dann auch wieder heftige Diskussionen um das mit Südamerika abgeschlossene Freihandelsabkommen geben. „Für die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ist das keine Konkurrenz“, meint deren Vorsitzender, „aber insgesamt wird es auf die Erzeugerpreise für Rinder drücken.“ Die Antwort auf Mercosur müsse ein noch besserer Zusammenschluss von Bauern und das Angebot noch höherer Qualitäten sein, ähnlich wie es bei der Erzeugergemeinschaft schon praktiziert werde.

Bio boomt weiter

„Die Grüne Woche soll eine Gelegenheit sein, für Bio zu werben“, meint Bioland-Präsident Jan Plagge. Zwar hat sein Verband ein gutes Jahr hinter sich – die Ausgaben für Biolebensmittel stiegen 2025 auf mehr als 18 Milliarden Euro. Sorgen machen ihm eher die Diskussion um eine Veränderung des Gentechnikrechts auf EU-Ebene und andere politische Weichenstellungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Grüne Woche: Preis-Frage bei Lebensmitteln: Wie teuer darf es sein?

Grüne Woche Preis-Frage bei Lebensmitteln: Wie teuer darf es sein?

Für Verbraucher zu viel, für Landwirte zu wenig: Zu Beginn der Agrarmesse Grüne Woche wird darüber gestritten, was Agrarprodukte kosten sollen.

Gleichwohl droht das Mercosur-Abkommen auch nach seiner Ansicht, die hohen deutschen Standards im Lebensmittelmarkt auszuhöhlen. Der Preisdruck, der dadurch ausgelöst wird „trifft alle Bäuerinnen und Bauern – egal ob Bio oder konventionell“. Dabei könnten die Ökobauern noch etwas besser wegkommen, meint Christoph Zimmer, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau Baden-Württemberg mit ihren 3000 Erzeugerbetrieben.

„Die Grüne Woche zum Beginn des Jahres ist immer ein Richtungsbarometer zu agrar- und verbraucherpolitischen Themen“, sagt Gebhard Aierstock aus Zwiefalten, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Reutlingen. Auch er sorgt sich wegen Mercosur, glaubt aber „nicht unbedingt, dass mehr Bioangebote die Alternative sind“. Der höhere Preis „muss am Markt auch erzielt werden können“, sagt er.

Trübe Aussichten für die Landwirte

Dies meint auch Horst Wenk, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes in Baden-Württemberg. Viele Verbraucher könnten mehr regionale Produkte oder Bioprodukte kaufen, so Wenk. „Sie tun es aber nicht, weil der Preis für sie eben doch sehr stark im Vordergrund steht.“

„Die Grüne Woche ist der agrarpolitische Höhepunkt zu Beginn eines jeden Jahres“, sagt Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Rukwied, der auch Präsident des Bauernverbandes in Baden-Württemberg ist, will in Berlin Politiker und Öffentlichkeit darauf hinweisen, wie wichtig „die Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln“ ist. Für die Bauern allerdings seien die Aussichten trüb, meint Rukwied mit Blick auf das laufende Jahr.

Unsere Empfehlung für Sie

Grüne Woche in Berlin: Jubiläum in schwierigen Zeiten

Grüne Woche in Berlin Jubiläum in schwierigen Zeiten

Die weltweit führende Agrarmesse wird 100 Jahre alt. Der Jubel hält sich in Grenzen: Verbraucher beklagen massiv gestiegene Lebensmittelpreise.

In Baden-Württemberg immerhin gab es diese Woche ein Gespräch im Haus von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), an dem neben Rukwied auch Vertreter von Edeka Südwest, Rewe Südwest, Aldi und Lidl teilnahmen. Vom Bauernverband wird als positiv gewertet, dass man sich darüber einig geworden sei, in den Läden regionale Produkte stärker in den Vordergrund zu stellen.

Ein Roboter,der Unkraut jätet

Regionale Produkte – dies will das Land auch in Berlin anpreisen. Traditionell werden etwa Maultaschen und Kässpätzle angeboten, Linsen mit Spätzle, Wurst und Wein aus dem Südwesten. Geworben wird aber auch für touristische Ziele wie Schwarzwald oder Bodensee. Besucher am Stand des Landes „können sich auf kulinarische Highlights aus Baden-Württemberg freuen und die einzigartige Kulturlandschaft und Natur näher kennenlernen“, meint Hauk. Und sie könnten das Werk eines Neulings auf der Grünen Woche bestaunen: Farming Revolution aus Böhmenkirch ist dort erstmals am Stand eines Händlers mit seinem Roboter zu Unkrautjäten vertreten - mit einem Produkt, das im November den ersten Platz beim Rudolf-Eberle-Preis, dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg, errang.

Weitere Themen

Interrail-Kunden betroffen: Datenleck: Eurail warnt Bahnkunden

Interrail-Kunden betroffen Datenleck: Eurail warnt Bahnkunden

Nutzer der beliebten Interrail-Tickets müssen mit dem Missbrauch ihrer Daten rechnen und sollten rasch handeln. Die Ermittlungen laufen.
Von Thomas Wüpper
Milliarden-Deal: 7.000 Laster – Daimler Truck erhält Großauftrag vom französischen Militär

Milliarden-Deal 7.000 Laster – Daimler Truck erhält Großauftrag vom französischen Militär

Daimler Truck und Arquus liefern 7.000 Militärlastwagen an Frankreich. Was hinter dem milliardenschweren Großauftrag steckt.
Metropole mit Problemen: Mailand erstickt an seinem Erfolg

Metropole mit Problemen Mailand erstickt an seinem Erfolg

Die norditalienische Metropole ist das wirtschaftliche Zentrum des Landes, ist aber immer weniger lebenswert. Das hängt auch mit einer Steuerreform in Italien zusammen.
Von Gerhard Bläske
Die TSMC-Aktie erreicht ein neues Rekordhoch. Erfahren Sie, was dahinter steckt.

Neues Allzeithoch TSMC-Aktie steigt um 6 % - Das sind die Gründe

Die TSMC-Aktie legt deutlich zu und erreicht ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kursanstieg?
Von Matthias Kemter
Krise in der Autoindustrie: Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen mit ihrer Abfindung

Krise in der Autoindustrie Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen mit ihrer Abfindung

Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.
Von Chiara Sterk
Die ASML-Aktie steigt am 15. Januar 2026 um 7 Prozent auf 1.160 Euro. Erfahren Sie, welche Faktoren hinter dem Kurssprung des niederländischen Chipausrüsters stecken.

Neues Allzeithoch ASML-Aktie steigt um 7 % - Die Hintergründe

Die ASML-Aktie konnte zum Beginn des heutigen Handelstages erneut deutlich zulegen und erreichte ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kurssprung?
Von Matthias Kemter
Nachfolger von Joachim Schulz: Wechsel an der Spitze – Krause übernimmt bei Südwestmetall

Nachfolger von Joachim Schulz Wechsel an der Spitze – Krause übernimmt bei Südwestmetall

Mitten in der Vorbereitung auf die Tarifrunde übernimmt Peter Sebastian Krause das Steuer bei Südwestmetall. Das ist der Grund.
Würth: Umsatzrekord, aber stagnierender Gewinn – Chef „sehr zufrieden“

Würth Umsatzrekord, aber stagnierender Gewinn – Chef „sehr zufrieden“

Trotz Umsatzrekord knallen beim Handelskonzern wohl keine Sektkorken. Der Gewinn stagniert und auch 2026 dürfte herausfordernd werden. Hat das Folgen für die Beschäftigten?
Städtische Pfandleihe Stuttgart: Hermès-Tasche für 80.000 Euro – was Stuttgarter wirklich verpfänden und warum

Städtische Pfandleihe Stuttgart Hermès-Tasche für 80.000 Euro – was Stuttgarter wirklich verpfänden und warum

Eine Luxushandtasche, ein seltener Ring für 700.000 Euro – in der Städtischen Pfandleihe Stuttgart landen Luxusgüter, aber auch Alltagsgegenstände, wenn das schnelle Geld gefragt ist.
Von Imelda Flaig
Start-ups im Bahnverkehr: Günstiger und schneller per Zug durch Europa

Start-ups im Bahnverkehr Günstiger und schneller per Zug durch Europa

Neue Angebote machen Bahnreisen attraktiver – auch über Grenzen hinweg. Doch Start-ups wie Go-Volta haben noch immer hohe Hürden zu überwinden.
Von Thomas Wüpper
Weitere Artikel zu Landwirte Bio Lebensmittel
 
 