Grüne Woche in Berlin Südwestbauern blicken besorgt nach Berlin
Mercosur, Schweinepest, Gentechnik, Lebensmittelpreise– für die Landwirte Baden-Württembergs gibt es zum Start der Grünen Woche viele Gründe, sich Sorgen zu machen.
Mercosur, Schweinepest, Gentechnik, Lebensmittelpreise– für die Landwirte Baden-Württembergs gibt es zum Start der Grünen Woche viele Gründe, sich Sorgen zu machen.
Wenn am Samstag wieder bis zu zehntausend Kritiker der Agrarpolitik zu ihrer „Wir-haben-es-statt“!-Demonstration durch Berlin ziehen, ist auch Rudolf Bühler mit dabei. Der Gründer und Vorsitzende der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall bedauert, dass er wegen der Schweinepest in östlichen Bundesländern seine Hällischen Landschweine mit ihrem besonders guten Fleisch nicht präsentieren kann. „Das Wichtigste auf der Grünen Woche ist, Präsenz zu zeigen“, sagt Bühler.