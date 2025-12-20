 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. „Hin und wieder begegne ich im Land meinem 40 Jahre jüngeren Ich“

Grünen-Kandidat Özdemir wird 60 „Hin und wieder begegne ich im Land meinem 40 Jahre jüngeren Ich“

Grünen-Kandidat Özdemir wird 60: „Hin und wieder begegne ich im Land meinem 40 Jahre jüngeren Ich“
1
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir wird am Sonntag 60 Jahre alt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Cem Özdemir wird am Sonntag 60 Jahre alt. Wie ist es, in diesem Alter in seine Heimat zurückzukehren? Und welcher Song darf bei seiner Party nicht fehlen?

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

30 Jahre lang war er zwar da, aber auch irgendwie immer woanders: Nachdem Cem Özdemir 1994 in den Bundestag eingezogen war, hatte er zwar seinen Wahlkreis in Ludwigsburg und später in Stuttgart. Doch gleichzeitig lebte er in Bonn, Brüssel oder Berlin. Nun ist der Grünen-Politiker ins Land zurückgekehrt, um als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten. Ohne Rückfahrticket nach Berlin, wie er stets betont. Am Sonntag wird Cem Özdemir 60 Jahre alt. Wie ist es, in diesem Alter zu seinen Wurzeln zurückzukehren?

 

Özdemirs Lieblingsort? Das Neckarstadion

Özdemir sagt: „Ich empfinde es als Geschenk, dorthin zurückzukehren, wo man angefangen hat und den Ort wieder aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.“ Und ganz in der Tradition von Winfried Kretschmann (Grüne), um dessen Nachfolge Özdemir kämpft, fällt ihm dazu ein passendes Zitat ein – dieses Mal vom englischsprachigen Dichter T. S. Eliot: In der Übersetzung von Norbert Hummelt lautet es: „Wir lassen niemals vom Entdecken. Und am Ende allen Entdeckens. Langen wir, wo wir losliefen, an und kennen den Ort zum ersten Mal.“

Unsere Empfehlung für Sie

Grünen-Promis Özdemir und Bayaz im Gespräch: Freundschaft unter Politikern – „Cem stellte mir erfundene Termine in den Kalender“

Grünen-Promis Özdemir und Bayaz im Gespräch Freundschaft unter Politikern – „Cem stellte mir erfundene Termine in den Kalender“

Wer hat beim Lauf-Duell die Nase vorn? In welchen Stunden stehen sie einander bei? Und warum findet Cem Özdemir als VfB-Fan das Büro von Danyal Bayaz „faszinierend“? Die beiden Minister verraten im Interview viel über ihre besondere Freundschaft.

Seine Lieblingsorte in seiner neuen, alten Heimat? Die wechseln, sagt er – bis auf das Neckarstadion. Das heißt heute nach seinem Hauptsponsor MHP Arena, aber das ignorieren eingefleischte VfB-Fans wie Dauerkartenbesitzer Özdemir, der im Kuratorium der VfB-Stiftung sitzt, selbstverständlich. Wenn er Zeit hat, schlendert er gern über den Marktplatz der Landeshauptstadt und schaut bei der Osiander’schen Buchhandlung rein. Özdemir hat lange in Tübingen gelebt, wo Osiander herkommt. „Das ist auch ein Bekenntnis, solche inhabergeführten Geschäfte zu unterstützen“, sagt er.

Was Özdemir an Berlin vermisst

Cem Özdemir in seiner Heimatstadt Bad Urach; Brezeln dürfen auch bei seiner Geburtstagsparty nicht fehlen. Foto: imago/photothek

An Stuttgart schätzt er die kurzen Wege. Özdemir hat im Sommer eine Wohnung in einem der zentralen Viertel der Landeshauptstadt bezogen, früher wohnte er einer WG in Stuttgart-Süd. Von dort aus erledigt er alles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fehlt ihm die Bundeshauptstadt manchmal?„An Berlin vermisse ich meine Kinder und einige gute Freunde.“

In seinem Heimatort Bad Urach führt er Besucher natürlich zu den Wasserfällen – sein Geheimtipp ist aber die Burgruine Hohenwittlingen, die auf einem Felsvorsprung über der Erms liegt. Schon als Jugendlicher sei er aber per Anhalter nach Stuttgart gefahren, erzählt Özdemir, der sich damals als Jungpolitiker für die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Bad Urach engagierte.

Özdemirs Erinnerungen: Platten hören in der Lerche

Wenn er im Land unterwegs sei, begegne er hin und wieder seinem 40 Jahre jüngeren Ich, sagt Özdemir. Er ertappe sich immer mal wieder bei dem Gedanken, was wohl der jugendliche Cem Özdemir gedacht hätte. Beispielsweise am vergangenen Wochenende, als er in der Stadthalle dem Musicalsänger Kevin Tarte zugehört habe, der Weihnachtslieder gesungen hat. „Da ging mit das Herz auf.“

Den jungen Özdemir zog es eher weg von Bad Urach. Am Wochenende war eines seiner Ziele der Plattenladen „Die Lerche“ in Stuttgart, den viele heute noch schmerzlich vermissen. Mit Freunden habe er so lange Platten gehört, „bis wir böse Blicke geerntet haben. Dann haben wir zusammengelegt und eine Platte gekauft“, erinnert er sich.

„Das Erste, was ich nach Stuttgart gebracht habe, war meine Musikanlage.“ Die Plattensammlung brachte er in kleinen Teilen mit dem Zug von Berlin in den Süden. Nachdem er das in einem Podcast erzählt hatte, meldete sich eine Bosch-Mitarbeitern, die zwischen Berlin und Stuttgart pendelt und brachte ihm den Rest mit dem Auto nach Stuttgart.

An Özdemirs Musikanlage darf niemand ran

Wenn er am Wochenende mit Freunden in seiner Wohnung in seinen Geburtstag reinfeiert, wird er aber niemanden an seine Anlage lassen. Vermutlich werde jemand auflegen, verrät er. Und zu welcher Musik feiert Cem Özdemir? „Auf jeden Fall läuft irgendwann von Schwoißfuaß ‚Oinr isch emmr dr Arsch’.“ Özdemir ist bekennender Fan der schwäbischen Band, ansonsten wird es Heavy Metal wie Metallica oder Jazz geben. Wenn allerdings seine gut 20 Jahre jüngere Partnerin Flavia Zaka übernimmt, dann läuft Techno. „Das verträgt sich gut, jeder kommt irgendwann zu seinem Recht.“

Weitere Themen

Lamborghini Urus ist eine Waffe - Weihnachtswunder auf der A8

„Auerochs“-SUV Lamborghini Urus ist eine Waffe - Weihnachtswunder auf der A8

Ein PS-starker Lamborghini Urus wird bei Kirchheim zerlegt, die Beteiligten bleiben wie durch ein Wunder unverletzt. Aber was ist das für ein extremes Fahrzeug?
Von Michael U. Maier
Romanshorn: Vermisste Kugel mit Gin im Bodensee gefunden

Romanshorn Vermisste Kugel mit Gin im Bodensee gefunden

Jahrelang spurlos verschwunden: Jetzt taucht die mit Alkohol gefüllte Kugel wieder auf – gut versteckt und von Muscheln überwachsen. Wer bekommt den besonderen Tropfen?
Remchingen im Enzkreis: Autofahrerin kracht in Polizeiauto

Remchingen im Enzkreis Autofahrerin kracht in Polizeiauto

Eine Autofahrerin übersieht bei Remchingen ein Polizeiauto mit Blaulicht – es kommt zum Unfall. Zwei Menschen werden leicht verletzt.
Bundeszentralamt für Steuern: Gekürzte Beamtenbezüge: Fehler „bereinigt“ – der Ausgleich folgt

Bundeszentralamt für Steuern Gekürzte Beamtenbezüge: Fehler „bereinigt“ – der Ausgleich folgt

Viele Beamte im Land reagieren alarmiert auf die vorübergehenden Lohnabzüge in der Abrechnung für Januar. Der Beamtenbund fordert eine Korrektur mit dem Februar-Gehalt.
Von Matthias Schiermeyer
Rottweil: 77-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Rottweil 77-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Nach einer nächtlichen Suche mit Hubschrauber und Spürhund wurde ein vermisster 77-Jähriger tot entdeckt. Die Kriminalpolizei untersucht nun die Todesursache.
Tierquälerei-Vorwurf im Europa-Park: „Mein Handeln war fachlich begründet“ – Hundetrainer wehrt sich

Tierquälerei-Vorwurf im Europa-Park „Mein Handeln war fachlich begründet“ – Hundetrainer wehrt sich

Die Hunde-Show im Winterzirkus des Europa-Park ist aus dem Programm geflogen. Jetzt wehrt sich der Hundetrainer gegen die Tierquälerei-Vorwürfe und stellt den Fall ganz anders dar.
Von Florian Dürr
Karlsruhe: Tresorfächer leer geräumt – Polizei nimmt Duo fest

Karlsruhe Tresorfächer leer geräumt – Polizei nimmt Duo fest

Kunden vertrauten ihnen ihre Wertsachen an – doch am Ende waren die Tresorfächer leer. Wie ein Duo eine sechsstellige Summe erbeutete und was die Polizei bei der Durchsuchung fand.
Bodenseekreis: Zusteller entsorgt 50 Pakete kurz vor Weihnachten

Bodenseekreis Zusteller entsorgt 50 Pakete kurz vor Weihnachten

Geschenke im Wald statt unterm Baum: Ein Passant findet 50 Pakete – und für viele bleibt die Vorfreude auf Weihnachten erstmal aus.
Wildberg: Leiche entdeckt – 19-Jähriger festgenommen

Wildberg Leiche entdeckt – 19-Jähriger festgenommen

Nach dem Fund einer Leiche in Wildberg steht ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz im Fokus. Was die Ermittler über das Verhältnis zum Opfer wissen – und wie die Festnahme ablief.
Winfried Kretschmann über Jugend: „Sich in Gemeinschaft zu betrinken, habe ich in bester Erinnerung“

Winfried Kretschmann über Jugend „Sich in Gemeinschaft zu betrinken, habe ich in bester Erinnerung“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann plaudert im Podcast „Hotel Matze“ über eine „exzessive“ Zeit in seinem Leben. Und Markus Söder kriegt sein Fett weg.
Von Florian Dürr
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Landtagswahl Bündnis 90/Die Grünen Geburtstag
 
 