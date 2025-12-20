Grünen-Kandidat Özdemir wird 60: „Hin und wieder begegne ich im Land meinem 40 Jahre jüngeren Ich“

30 Jahre lang war er zwar da, aber auch irgendwie immer woanders: Nachdem Cem Özdemir 1994 in den Bundestag eingezogen war, hatte er zwar seinen Wahlkreis in Ludwigsburg und später in Stuttgart. Doch gleichzeitig lebte er in Bonn, Brüssel oder Berlin. Nun ist der Grünen-Politiker ins Land zurückgekehrt, um als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten. Ohne Rückfahrticket nach Berlin, wie er stets betont. Am Sonntag wird Cem Özdemir 60 Jahre alt. Wie ist es, in diesem Alter zu seinen Wurzeln zurückzukehren?