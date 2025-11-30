Grünen-Parteitag: Die Grünen suchen ihre Wähler

Es gibt wohl kaum eine Figur, an der das so deutlich wird wie Cem Özdemir. Der Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg liegt ganz vorn, wenn man Menschen im Land fragt, wen sie am liebsten als Ministerpräsident hätten. Doch in Umfragen rangieren die Grünen weit abgeschlagen hinter der CDU. Die Frage ist, welche Schlüsse man daraus zieht. In Hannover haben die Grünen einen neuen, sozialeren Kurs in der Klimapolitik beschlossen. Die Lehre aus den USA sollte aber sein: Es ist wichtig, an Inhalten zu arbeiten. Aber wer heute in der Politik bestehen will, muss auch darüber hinausdenken. Wie wollen die Grünen wieder gehört werden? Darauf scheint die Partei noch keine Antwort gefunden zu haben.