Beim Landesparteitag der Grünen in Reutlingen testet Cem Özdemir den Rückhalt für seine Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026. Er fordert nicht nur von der eigenen Partei Mut zur Selbstkritik.

Luisa Rombach 07.12.2024 - 12:46 Uhr

Bei seiner Rede auf dem Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Reutlingen hat Cem Özdemir mehr Investitionen in die Zukunft gefordert. Es brauche ein Zeitalter der Investitionen in das, was die Quellen unseres zukünftigen Wohlstandes seien, sagte Özdemir, der neben dem Amt des Bundeslandwirtschaftsministers auch das des Bildungsministers übernommen hat. Es brauche die zu einer echten Zukunftsreform, die den Standort wieder wettbewerbsfähig mache. „Die Versäumnisse der Vergangenheit dürfen uns nicht aufhalten“, betonte Özdemir.