Cem Özdemir sieht die Energiewende nicht nur als Weg zum Klimaschutz, sondern betont auch die Bedeutung für Deutschlands Unabhängigkeit.
06.03.2026 - 08:41 Uhr
Die Energiewende weg von Öl und Gas ist für Cem Özdemir auch eine Frage von Unabhängigkeit und Sicherheit. „Wo kommen denn die fossilen Energieträger her?“, fragte der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im ZDF-Morgenmagazin. „Es sind fast alles autoritäre Gesellschaften.“ Özdemir ergänzte: „Das Geld deutscher Steuerzahler fließt in den Nahen Osten und kommt zurück beispielsweise in Form auch von Islamismus.“