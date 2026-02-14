Mitten im Landtagswahlkampf im Südwesten und mitten in der Nacht: Cem Özdemir feiert einen ganz privaten Höhepunkt: Seine Hochzeit. Beteiligt war daran auch ein bekannter Standesbeamter.
14.02.2026 - 13:37 Uhr
Tübingen (dpa/lsw) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka haben sich mitten im Wahlkampf für die Landtagswahl in Baden-Württemberg – und mitten in der Nacht das Ja-Wort gegeben. "Wir haben uns heute, am 14. Februar, kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus das Ja-Wort gegeben und sind sehr glücklich darüber", ließ Özdemir über seine Sprecherin mitteilen. "In turbulenten Zeiten wollen wir als Familie zusammenstehen. Gefeiert haben wir im kleinsten Kreis."