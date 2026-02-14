Mitten im Landtagswahlkampf im Südwesten und mitten in der Nacht: Cem Özdemir feiert einen ganz privaten Höhepunkt: Seine Hochzeit. Beteiligt war daran auch ein bekannter Standesbeamter.

Tübingen (dpa/lsw) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka haben sich mitten im Wahlkampf für die Landtagswahl in Baden-Württemberg – und mitten in der Nacht das Ja-Wort gegeben. "Wir haben uns heute, am 14. Februar, kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus das Ja-Wort gegeben und sind sehr glücklich darüber", ließ Özdemir über seine Sprecherin mitteilen. "In turbulenten Zeiten wollen wir als Familie zusammenstehen. Gefeiert haben wir im kleinsten Kreis."

Eine große Feier soll es den Angaben zufolge später im Jahr geben. Standesbeamter war Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos), der einer Sprecherin zufolge ein langjähriger Freund der Familie ist.

Schaulustige warten vergebens auf Bräutigam und Braut

Damit hat das Paar Fotografen und Schaulustige erfolgreich ausgetrickst. Sie hatten seit dem Morgen bei Kälte und Nieselregen vergeblich ausgeharrt, um einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen.

Die frisch Verheirateten hatte schon vor der Hochzeit einige Glückwünsche erhalten. Özdemirs Kontrahent bei der Landtagswahl, CDU-Landeschef Manuel Hagel, ließ im Vorfeld etwa ausrichten, er wünsche dem Paar "von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre."

Özdemir und Zaka hatten ihre Beziehung im August 2024 öffentlich gemacht. Seither trat das Paar mehrfach gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich.

Zuvor war Özdemir 20 Jahre mit der Journalistin Pia Castro verheiratet. Das Paar hatte im November 2023 seine Trennung bekanntgegeben. Özdemir und Castro haben zusammen eine Tochter und einen Sohn.