Grünen-Spitzenkandidat Özdemir: Eine Flasche namens „Cem“

Wer in diesen Tagen mit Grünen aus der Stuttgarter Staatskanzlei spricht, verspürt eine gewisse Verzagtheit. Knapp ein Jahr bleibe noch, dann müsse man die Macht wohl an die CDU abgeben – diese Stimmung verbreitet sich derzeit in der Villa Reitzenstein. Es müsse schon viel passieren, damit sich der Trend gegen die Ökopartei noch drehe und nicht Manuel Hagel (CDU) auf Winfried Kretschmann folge. Doch es gibt auch Beamte, die den eigenen Leuten Mut machen – zum Beispiel den Leiter der Grundsatzabteilung, Tilo Berner. „Wie heißt eigentlich der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg?“, fragte der Ministerialdirigent unlängst auf X, früher Twitter. Die Antwort gab er sich per Foto: eine Flasche Coca-Cola, drapiert auf einer Wiese. Anstelle des geschwungenen Markenlogos prangte auf dem Etikett der Vorname „Cem“ – wie Cem Özdemir, der grüne Spitzenkandidat. Derzeit wirbt der Getränkeriese nämlich wieder einmal mit personalisierten Flaschen; mehr als 170 Varianten stehen im Rahmen der wiederbelebten „Kult-Kampagne“ zur Auswahl.