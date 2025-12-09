 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Finanzminister war noch nie in einem Finanzamt

Grüner Danyal Bayaz Finanzminister war noch nie in einem Finanzamt

Grüner Danyal Bayaz: Finanzminister war noch nie in einem Finanzamt
1
„Nie im Amt angekommen“, wie die SPD meint? Danyal Bayaz Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Er ist viel unterwegs, besucht Firmen, Schlösser und Landesbetriebe. Doch keines seiner Finanzämter hat Danyal Bayaz je von innen gesehen. Wie kann das sein?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Wo steckt Danyal Bayaz eigentlich, wenn er nicht in Stuttgart präsent ist? Angesichts vieler Abwesenheiten des Grünen-Finanzministers wollte die Landtags-SPD das einmal genauer wissen. Auf ihre Anfrage erhielt sie dieser Tage umfassend Auskunft: Seit seinem Amtsantritt 2021 komme Bayaz auf 130 Termine bei Firmen, 17mal habe er Einrichtungen der Staatlichen Schlösser und Gärten besucht, 19mal Betriebe, an denen das Land beteiligt ist. Seine Auslandsreisen summierten sich ebenfalls auf 19. Der Mann ist also viel unterwegs.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Minister Bayaz und Schopper: Auf der Überholspur wieder ins Kabinett?

Minister Bayaz und Schopper Auf der Überholspur wieder ins Kabinett?

Sie möchten gerne Minister bleiben, aber nicht für den Landtag kandidieren: warum es in der Grünen-Fraktion ein Grummeln über Danyal Bayaz und Theresa Schopper gibt.

Nur ein Ziel hat Bayaz nach der Übersicht seines Ressorts in bald fünf Jahren noch nie angesteuert: eines der 65 Finanzämter in Baden-Württemberg. Regelmäßig besuchte er zwar die Tagungen der Amtsleiter, hin und wieder die Oberfinanzdirektion (OFD) in Karlsruhe oder eine Sondereinheit der Steuerfahnder. Aber an der Basis, wo für das Sprudeln der Steuerquellen gesorgt wird, hat er sich noch nie blicken lassen – anders als frühere Finanzminister, die immer wieder einmal in den Ämtern auftauchten.

Staatssekretärin mit Herz für den Fiskus

Wie kann das sein? In der Antwort an die SPD erklärt der Grüne es mit einer früh vereinbarten Arbeitsteilung: Vor-Ort-Termine in den Finanzämtern würden danach von seiner Staatssekretärin Gisela Splett und seinem Amtschef Heiko Engling (beide Grüne) wahrgenommen. Vor allem Splett legt sich geradezu leidenschaftlich für den Fiskus ins Zeug: Sie wirbt unermüdlich fürs Steuerzahlen – als Gegenleistung bekomme man einen funktionierenden Staat - und produzierte in Eigenregie sogar Buttons mit der Aufschrift „I love tax“.

Unsere Empfehlung für Sie

Finanzstaatssekretärin Splett: Seminarziel: Stolz aufs Steuerzahlen

Finanzstaatssekretärin Splett Seminarziel: Stolz aufs Steuerzahlen

Finanzbeamte, die Steuerberater schulen – der neue Chef der Oberfinanzdirektion findet das in Maßen in Ordnung. Die Staatssekretärin Gisela Splett fände indes eine andere Fortbildung besser.

Gleichwohl würden sich Finanzbeamte freuen, wenn sie auch mal ihren Minister zu Gesicht bekämen. Das sei immer als Zeichen besonderer Wertschätzung verstanden worden, berichtet ein einstiger Behördenvorsteher. Der legendäre frühere Ressortchef Gerhard Mayer-Vorfelder (CDU) habe wiederholt Ämter besucht, auch in anderen Bundesländern sei das gang und gäbe.

Ähnlich sieht das die Deutsche Steuergewerkschaft. Bayaz treffe sich zwar einmal jährlich mit Vertretern der DStG, berichtet der Landesvorsitzende Jochen Rupp. Man würde es aber begrüßen, wenn er die Wertschätzung für seine Leute „auch durch persönliche Besuche zum Ausdruck bringen würde“. Bei den Beschäftigten in den Finanzämtern, so Rupp, sei „die Enttäuschung groß“.

SPD: Minister als oberster „Influencer“

Ein Finanzminister, der noch kein Finanzamt von innen gesehen hat – für den SPD-Finanzexperten Nicolas Fink offenbart Bayaz damit nicht nur fehlendes Fingerspitzengefühl. „Er lässt auch den notwendigen Respekt gegenüber all denjenigen vermissen, die sich in diesem Land tagtäglich für Steuergerechtigkeit einsetzen.“ Der Grüne inszeniere sich gerne als oberster „Influencer des Finanzministeriums“, rügt Fink. Nun aber habe man den Beweis, dass er „in seinem Amt nie angekommen“ sei.

Weitere Themen

Langenau im Alb-Donau-Kreis: Diebe stehlen rund 500 Paare Schuhe

Langenau im Alb-Donau-Kreis Diebe stehlen rund 500 Paare Schuhe

Gut zu Fuß könnten Einbrecher nach ihrem Beutezug in Langenau sein: Sie räumten einen Schuhladen aus.
Baden-Württemberg: Umfrage: Rektoren sehen Sanierungsbedarf an Schulen im Land

Baden-Württemberg Umfrage: Rektoren sehen Sanierungsbedarf an Schulen im Land

Kaputte Klos, undichte Fenster, feuchte Stellen: An den Schulen im Land gibt es nach Einschätzung von Rektoren großen Sanierungsbedarf. Nun hofft man auf das Sondervermögen.
Schwäbisch Gmünd: Unbekannte schütten Gülle gegen Haustür

Schwäbisch Gmünd Unbekannte schütten Gülle gegen Haustür

Stinkende Überraschung: In Schwäbisch Gmünd landet Gülle am Eingang eines Wohnhauses. Was die Polizei bisher weiß.
Leonberg und Sindelfingen punkten: Baden-Württemberg ist Deutschlands Wellness-Hochburg

Leonberg und Sindelfingen punkten Baden-Württemberg ist Deutschlands Wellness-Hochburg

Das Interesse an Wellnessangeboten in Baden-Württemberg ist hoch. Besonders kleinere Städte weisen eine hohe Dichte an Suchanfragen auf. Zwei Städte liegen bundesweit an der Spitze.
Verband Bildung und Erziehung: Sanktionen gegen Lehrer „vollkommen unangemessen“

Verband Bildung und Erziehung Sanktionen gegen Lehrer „vollkommen unangemessen“

Der Verband VBE wehrt sich gegen die CDU-Pläne für Lehrer mit zu wenig Leistungsbereitschaft – und verweist auf massive Probleme und schwierige Arbeitsbedingungen an den Schulen.
Titisee-Neustadt: Bei Unfall getöteter Polizist - „War geschätzter Kollege“

Titisee-Neustadt Bei Unfall getöteter Polizist - „War geschätzter Kollege“

Nach dem tödlichen Unfall eines 37 Jahre alten Polizisten in Titisee-Neustadt trauert sein Team. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.
Pop-Sängerin: Loi über Einsamkeit: „Lernen, mit sich selbst zu sein“

Pop-Sängerin Loi über Einsamkeit: „Lernen, mit sich selbst zu sein“

Nach dem Bühnenjubel kommt die Stille: Sängerin Loi spricht offen über ihren Umgang mit Einsamkeit – und warum sie heute stolz auf sich ist.
Wetter in Baden-Württemberg: Bis zu 16 °C möglich

Wetter in Baden-Württemberg Ungewöhnlich mild – Bis zu 16 °C möglich

Unter Hochdruckeinfluss strömt aus südwestlicher Richtung sehr milde Meeresluft nach Baden-Württemberg. Das sorgt für ungewöhnlich hohe Temperaturen für Anfang Dezember.
Von Lukas Böhl
Rhein-Neckar-Kreis: Hausbrand in Oftersheim sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Rhein-Neckar-Kreis Hausbrand in Oftersheim sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Brand breitet sich von einem Anbau auf ein anliegendes Wohnhaus aus. Die fünf Hausbewohner bringen sich in Sicherheit, knapp 90 Feuerwehrleute sind im Einsatz.
Wetter in Baden-Württemberg: Mildes Adventswetter - bis zu 16 Grad im Südwesten

Wetter in Baden-Württemberg Mildes Adventswetter - bis zu 16 Grad im Südwesten

Advent, Advent - kein Pulli, nur Hemd? Es ist die Woche ungewöhnlich mild für die Jahreszeit.
Weitere Artikel zu Finanzminister Besuch SPD Exklusiv
 
 