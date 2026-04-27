Die Deutsche Umwelthilfe ist bei Unternehmen wegen ihrer vielen Klagen gefürchtet. Nun trifft es die Burgerkette McDonald's, die ihre Klimaziele zu vage formuliert haben soll.
27.04.2026 - 16:38 Uhr
München - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht gegen McDonald's Deutschland mit dem Vorwurf der Verbrauchertäuschung über seine Klimaziele vor Gericht. Die Burgerkette hatte laut DUH auf ihrer Webseite Klimaneutralität ab 2050 versprochen, aber nicht näher ausgeführt, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Der Verband wirft dem Unternehmen deswegen "dreistes Greenwashing" und "irreführende Zukunftsversprechen" vor.