Ein Paradies für Insekten und ein Begegnungsort für Menschen: Im Quartier Seele zeitigt das Bürgerbudget „bee green“ erste Erfolge. Das Projekt soll weiter Schule machen.
20.04.2026 - 15:31 Uhr
Mit dem Bürgerbudget „bee green“ unterstützt die Stadt Herrenberg Bürger, Vereine und Unternehmen, die innerstädtische Grünflächen verschönern und ökologisch aufwerten möchten. Erste Erfolge sind nun im Quartier Seele zu sehen: Mit dem Projekt „Hortus Animae“ wurde erstmals eine Grünfläche ökologisch aufgewertet und als lebendiger Begegnungsort neu gestaltet. Bürgerinnen und Bürger haben die Fläche selbst geplant und umgesetzt.