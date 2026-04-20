Ein Paradies für Insekten und ein Begegnungsort für Menschen: Im Quartier Seele zeitigt das Bürgerbudget „bee green“ erste Erfolge. Das Projekt soll weiter Schule machen.

Mit dem Bürgerbudget „bee green“ unterstützt die Stadt Herrenberg Bürger, Vereine und Unternehmen, die innerstädtische Grünflächen verschönern und ökologisch aufwerten möchten. Erste Erfolge sind nun im Quartier Seele zu sehen: Mit dem Projekt „Hortus Animae“ wurde erstmals eine Grünfläche ökologisch aufgewertet und als lebendiger Begegnungsort neu gestaltet. Bürgerinnen und Bürger haben die Fläche selbst geplant und umgesetzt.

Grundstein für „Hortus Animae“ war eine 2022 von Anwohnern angelegte Boulebahn, die sich zu einem Treffpunkt im Quartier entwickelt hat. Durch die Förderung aus dem „bee green“-Budget konnte die angrenzende Fläche nun gezielt zu einem naturnahen Grünraum weiterentwickelt werden.

Insekten finden Nahrung und Rückzugsorte

Seit der Umgestaltung im März ist aus einer zuvor einheitlichen Rasenfläche ein strukturreicher Lebensraum entstanden. Heimische Sträucher und Stauden, ein Hochbeet sowie Totholzbereiche schaffen neue Rückzugsorte und Nahrungsquellen für Insekten und andere Kleinstlebewesen.

Das Projekt zur Biodiversität wurde vollständig aus der Bürgerschaft heraus entwickelt. Engagierte Anwohnerinnen und Anwohner brachten die Idee ein, planten die Umsetzung und packten selbst mit an. Dabei nutzten sie eigene Erfahrungen, tauschten sich mit bestehenden Initiativen wie dem Hortus-Netzwerk aus und arbeiteten eng mit der Stadtverwaltung Herrenberg zusammen.

Projekte werden mit bis zu 6500 Euro unterstützt

Das Projekt „Hortus Animae“ ist dabei erst der Anfang. Für dieses Jahr befinden sich bereits vier weitere Bürgerprojekte in der Umsetzung. Darüber hinaus wurden zusätzliche Ideen eingereicht, die derzeit bearbeitet werden. Bürger, Vereine, Schulen, Kitas und Initiativen können weiterhin eigene Projektideen einreichen. Die Stadt unterstützt bei der Umsetzung und begleitet die Projekte fachlich. Unterstützt werden Projekte mit 500 bis 6500 Euro.