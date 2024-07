Nach dem Fund einer Bombe am Tesla-Werk steht nun die kontrollierte Sprengung an. Am Morgen begannen die Vorbereitungen.

shm/dpa 24.07.2024 - 08:54 Uhr

Nach dem zweiten Bombenfund binnen weniger Wochen an der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin haben am Morgen die unmittelbaren Vorbereitungen für die Entschärfung des Sprengkörpers begonnen. Die Polizei sperrt Bereiche in einem Radius von etwa einem Kilometer um die Fundstelle ab.