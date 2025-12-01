Zwei Kanister mit altem Speisefett verschwinden aus dem Hinterhof einer Raststätte. Der Einbruch wird nicht bemerkt, Videomaterial gibt es auch nicht. Jetzt sind die Ermittler gefragt.

red/dpa/lsw 01.12.2025 - 13:52 Uhr

In Gruibingen (Kreis Göppingen) sind Unbekannte in den Hinterhof einer geöffneten Raststätte eingebrochen und haben 300 Kilogramm Speisefett gestohlen. Sie fuhren in der Nacht zum Samstag vermutlich mit einem Auto den Zaun des Hinterhofs ein, wie die Polizei mitteilte. Einer Polizeisprecherin zufolge war die Stelle nicht videoüberwacht, der Einbruch wurde also nicht unmittelbar bemerkt. Die Raststätte sei jedoch rund um die Uhr geöffnet.