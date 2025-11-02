Grunderwerbsteuer: Wo Danyal Bayaz seiner Frau widerspricht

Es wäre langweilig, wenn Ehepartner immer dieselbe Meinung teilten: Ein begrenzter Disput gehört zum Frühstückstisch wie das Salz auf das Ei. Exzentriker nehmen auch Maggi. Jedenfalls: Katharina Schulze, die Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, wirbt unter anderem auf Social Media für eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer. Diese liegt in dem südöstlichen Bundesland bei 3,5 Prozent des Anschaffungspreises einer Immobilie. Weil in München und weit um München herum viele wohlhabende Menschen leben, sind Immobilien dort besonders teuer, was die Eigentümer noch reicher macht, allerdings auch Probleme aufwirft: Beim Vererben ist schnell die Steuerfreigrenze überschritten; der Kauf einer Immobilie ist mit eigener Arbeit kaum mehr zu finanzieren. Für das erste selbst genutzte Eigenheim soll die Grunderwerbsteuer deshalb entfallen, sagt Schulze. Politisch kokettiert sie damit mit dem baden-württembergischen CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, der das auch so sieht.

Nicht aber Schulzes Ehemann Danyal Bayaz. Er meldet Bedenken an, was womöglich damit zu tun hat, dass er als Finanzminister in Baden-Württemberg das Geld zusammenhalten muss. Dabei beträgt im Südwesten der Steuersatz seit 2011 sogar fünf Prozent. Mit dem zusätzlichen Geld baute die damalige grün-rote Landesregierung die frühkindliche Bildung und Betreuung aus. Bayaz warnt vor mehr Bürokratie, denn was unter einem ersten selbst genutzten Wohneigentum zu verstehen sei, müsse im Einzelfall geprüft werden. Außerdem fehlt ihm – dieser Zuruf gilt Hagel – eine Gegenfinanzierung. Jungen Familien sei mit gezielten Förderprogrammen beim Immobilienerwerb besser geholfen, findet Bayaz. Damit ließen sich Mitnahmeeffekte vermeiden.