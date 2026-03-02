Wie reagiert Europa auf wachsende Bedrohungen? Macron will neue Pläne für Frankreichs nuklearen Schutzschirm vorstellen – und spricht über Zusammenarbeit mit EU-Partnern.
02.03.2026 - 04:57 Uhr
Île Longue - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will an diesem Montag Pläne zum Ausbau der atomaren Abschreckung seines Landes präsentieren. In der Grundsatzrede am Stützpunkt von Frankreichs Atom-U-Booten will Macron sich außerdem zur Einbeziehung europäischer Partner in Frankreichs nuklearen Schutzschirm äußern.