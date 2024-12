Der Übergangsbau für die Grundschule in Leonberg-Warmbronn kann kommen. Die Finanzexperten des Gemeinderats haben unmittelbar vor Verabschiedung des Haushalts die Millionen dafür ausgegraben.

Marius Venturini 12.12.2024 - 11:45 Uhr

Es waren deutliche Worte, die Leonbergs Kämmerin Stefanie Oeffinger zum Thema Haushalt an die Stadträtinnen und -räte im Finanz- und Verwaltungsausschuss richtete. Bleibe der Etatentwurf so bestehen, sei das „fernab jeder Realität“. Ihn in dieser Form zu realisieren, „werden wir nie im Leben schaffen“. Das saß. Und es war wohl auch diese klare Ansage, die am Ende mit für Klarheit sorgte.