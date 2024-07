An der Grundschule in Remseck-Pattonville soll nichts über den Kopf der Kinder hinweg entschieden werden. Deshalb gibt es einen Kinderrat und ein TV-Angebot, das seinesgleichen suchen dürfte.

Christian Kempf 09.07.2024 - 12:12 Uhr

Autokratien sind weltweit auf dem Vormarsch. Auch in Europa werden in einigen Staaten die Grundrechte leise unterhöhlt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die 440 Mädchen und Jungs der Grundschule Pattonville später solche Tendenzen kritisch beäugen. Denn sie lernen tagtäglich, was Mitsprache bedeutet und was man über demokratische Prozesse bewegen kann. An der Bildungsstätte wird nichts über den Kopf der Kids hinweg entschieden. Themen werden im Kinderrat diskutiert und auf außergewöhnliche Weise transparent gemacht: über ein eigenes Schulfernsehen.