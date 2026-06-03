Am 01. Juli ersetzt die neue Grundsicherung das Bürgergeld. Was das für das Schonvermögen bedeutet, erfahren Sie hier.
03.06.2026 - 08:33 Uhr
Beim Bürgergeld war das Schonvermögen einer der politisch wichtigsten Unterschiede zu Hartz IV: Wer in eine Notlage geriet, musste im ersten Jahr nicht sofort größere Ersparnisse aufbrauchen. Mit der neuen Grundsicherung wird dieser Schutz deutlich verändert. Die Karenzzeit beim Vermögen fällt weg, die Freibeträge werden neu gestaffelt. Entscheidend ist künftig vor allem das Alter der leistungsberechtigten Person.