Eines der größten Wohnungsbauprojekte in der Landeshauptstadt entsteht an der Böckinger Straße in Zuffenhausen. Bis Ende 2027 will die SWSG ein neues Quartier mit 400 Wohnungen sowie einer sozialen Mitte erstellen.

Alexander Müller 07.05.2025 - 12:43 Uhr

Wo über viele Jahrzehnte noch Landwirtschaft betrieben wurde, regieren nun Bagger und Kräne die Szenerie. Bis Ende 2027 will die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) an der Böckinger Straße in Zuffenhausen ein neues Quartier erstellen. Neben knapp 400 Wohnungen ist an dem Standort „eine soziale Mitte als innovatives Gesamtkonzept vorgesehen“, sagte der Vorsitzende der SWSG-Geschäftsleitung bei der offiziellen Grundsteinlegung.